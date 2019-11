Proč kočky žerou trávu? Podle vědců je to pudové

Pokud jde o kočku bytovou, pustí se dřív či později do delších listů nejrůznějších pokojových rostlin. Ostatně květinářství, zahradnictví nebo obchody s chovatelskými potřebami nabízejí pro tyto účely tzv. kočičí trávu, což obvykle bývá hustý zelený porost šáchoru s dlouhými a jemnými listy.

Co vede výlučně masožravou šelmu, aby změnila běžné potravní chování? Má se za to, že chlupatí miláčci se ke žraní trávy uchylují tehdy, pokud potřebují ze sebe dostat nestravitelné zkonzumované žrádlo a také vlastní chlupy. Části srsti se do jejich trávicího traktu dostanou při pravidelném čištění a vytvářejí klky, které neprojdou střevy.