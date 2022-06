Praha bude mít největší planetárium s LED promítáním na světě za čtvrt miliardy

Radní Hana Třeštíková a Pavel Vyhnánek (oba Praha Sobě) po pondělním jednání pražského magistrátu oznámili, že má vzniknout nový projekční systém, který pražské planetárium zařadí mezi nejmodernější na světě.

Magistrát kvůli modernizaci planetária hodlá zaplatit 250 milionů korun. „Investice musí ještě projít schválením zastupitelstva hlavního města,“ připomněla pražská radní pro kulturu a cestovní ruch Třeštíková. Zastupitelstvo to bude schvalovat na zasedání 16. června.

„Částka opravdu není malá, nicméně jsme zvažovali všechny varianty řešení a tato varianta z nich vyšla jako nejvýhodnější,“ řekl k projektu Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu.

„Planetárium se pyšní jednou z největších kopulí na světě, ale technologicky zaostává a brzy již stávající technologie úplně doslouží. Přechodem na moderní LED-Dome technologii se zařadíme mezi světové špičky, jako je Dubaj či japonská Ósaka, kde se ale v porovnání s Prahou nachází kupole o jednotky metrů menší,“ prohlásil Vyhnánek.

Planetárium Praha je největším planetáriem v Česku, přičemž s projekční kopulí o průměru 23,5 metru se řadí mezi největší na světě. Před epidemií covidu-19 navštívilo planetárium asi 200 tisíc návštěvníků za rok, zájem stále roste. Projekce na kopuli tvoří klíčovou část programu.

Planetárium Praha Foto: Profimedia.cz

„Stávající projektor může dosloužit každým dnem. Nový projekční systém by měl vydržet přibližně 25 let, je ale hlavně skvělou investicí do vzdělání i kultury. Chceme děti a dospívající motivovat a probudit v nich zájem o vesmír a vědu. To jsou oblasti, které mají velkou budoucnost. S novým projekční systémem se pražské planetárium stane tím nejlepším planetáriem na světě, což bude jistě lákadlem pro řadu návštěvníků že všech koutů Česka i zahraničí,“ okomentovala pro Novinky plánovanou investici Třeštíková.

Planetárium podle ní už navíc dávno není jen o vesmíru. „Probíhají tu koncerty i divadelní představení, která díky projekcím na jednu z největších kopulí na světě mají jedinečnou atmosféru. S novým projekčním systémem nabídneme dětem i dospělým ještě lepší divácké zážitky,“ doplnila.

LED-Dome technologie, která byla uvedena na trh teprve v roce 2018, má vyžadovat menší náklady na údržbu než v případě jiných dostupných systémů. Vytvoří samostatnou kopuli, která je tvořena desítkami milionů LED diod, které samy vytvářejí obraz.

Planetárium nyní stále promítá na původní kopuli z roku 1958, která není dokonale kulová, což může zapříčinit deformaci promítaného obrazu.

Odhadovaná životnost nynějšího systému vypršela roku 2019

Planetárium je aktuálně vybaveno digitálním projekčním systémem SkySkan, který byl pořízen v roce 2009 s kvalitou obrazu v rozlišení 4K, pět let poté byl modernizován na 6,5K. Systém měl odhadovanou životnost asi 10 tisíc hodin provozu a této hranice dosáhl v roce 2019.

Tehdy došlo k závažné poruše optických členů projektorů, která se musela řešit repasí. Oprava byla náročná s ohledem na nedostupnost dílů –⁠ projektory tohoto typu se již nevyrábějí, jak zmínil magistrát v tiskové zprávě.

Jednotlivé díly se tak musely shánět po celém světě. Náklady na stávající projekční systém a repase vyšly na 65 milionů Kč. Opravou se podařilo prodloužit životnost projektoru o zhruba dva až tři roky, konec životnosti ještě oddálil omezený provoz v rámci pandemie. Výměna už je ale podle odborníků nutná.

Planetárium bude dočasně uzavřeno

Rekonstrukce by se v případě schválení uskutečnila pravděpodobně příští rok poté, co by město vybralo ve veřejné soutěži firmu.

Ředitel planetária Jakub Rozehnal upozornil, že kvůli dané výměně projekčního systému bude planetárium na nezbytně dlouhou dobu uzavřeno.

„Je třeba provést řadu stavebních úkonů, a to včetně výměny vzduchotechniky a úpravy vybavení promítacího sálu. Délku kompletní uzavírky odhadujeme na půl roku, patrně od dubna do září 2023. Této doby využijeme k tvorbě nových programů, aby skutečnosti, že Praha bude mít nejlepší projekční systém na světě, odpovídala i naše programová nabídka,“ uvedl Rozehnal, který je šéfem organizace Planetum, která sdružuje Štefánikovu hvězdárnu, Hvězdárnu Ďáblice a právě Hvězdárnu a planetárium hl. m. Prahy.

Vyhnánek dodal, že rekonstrukci dostalo na starost samotné planetárium, které je příspěvkovou organizací hlavního města.