Peruánský ledovec se vzpírá globálnímu oteplování

Andský národ má více tropických ledovců než kterákoli jiná země, nicméně vědci tvrdí, že jsou v ohrožení – a to nejen v Peru. Podle odborníků napomohlo zde působící globální oteplování snížit množství ledových mas v Peru až o 40 procent.

„Malý válec půjde do hloubky asi 170 metrů a dojde k extrakci. Na Huascarán to nebude mít žádný vliv, nezpůsobí to žádné škody. Ale s informacemi, které nám dává led, můžeme vědecky analyzovat vývoj celého světa,“ uvedl k tomu ještě předtím podle agentury Reuters peruánský prezident Martín Vizcarra.