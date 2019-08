Na Islandu se slavnostně loučí s ledovcem, který zanikl

Islanďané chtějí akcí upozornit na zjevné důsledky oteplování planety a využít ji i jako výzvu k většímu nasazení v boji se změnami klimatu. Sešli se proto u městečka Borgarnes, kde je čeká výstup na vrchol sopky Ok, kterou ledovec posledních 700 let pokrýval. Tam zasadí pamětní desku s nápisem, jehož autorem je současný islandský spisovatel Andri Snaer Magnason.

Na kovové plaketě si lze přečíst v islandštině a angličtině "Dopis do budoucnosti", v němž stojí: "Ok je prvním islandským ledovcem, který o status ledovce přišel. Očekává se, že v následujících dvou stech letech stejný osud postihne všechny naše ledovce. Smyslem tohoto památníku je uznat, že víme, co se děje a co je třeba dělat. Jen vy víte, jestli jsme to udělali."