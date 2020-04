Padají hvězdy, noční oblohu prozařují svištící Lyridy

„Meteorický rok Lyridy je sice v činnosti od 14. do 30. dubna, ale má poměrně ostré maximum. Letošní maximum padlo na dnešní (středeční) ráno, takže blíže k uplynulé noci než k té následující. Meteorů bude už méně, a pokud to někdo chce zkusit, rozhodně pozorovat až v druhé polovině noci, kdy radiant v souhvězdí Lyry (místo, odkud meteory zdánlivě vylétají) vystoupá výš nad obzor,” napsal Novinkám Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR .

„Kdo vydrží do rána, bude odměněn úžasným pohledem na tři planety téměř v přímce, od nejjasnějšího Jupitera přes Saturn k Marsu,” doplnil.

„Pokud letos nezkusíte Lyridy, může se stát, že tak dobře je neuvidíte třeba i deset let. Sejít se musí bezměsíčná noc, maximum musí relativně spadat do nočních hodin, kdy stoupá Lyra výše nad obzor a ještě musí být jasno. Tyto požadavky by letos měly být splněny,” uvedl informační web České astronomické společnosti.