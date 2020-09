Ostravští vědci našli v jantaru nové druhy hmyzu z dinosauří éry

„Stáří barmského jantaru se odhaduje na přibližně sto milionů let, což je o zhruba 30 milionů let dříve, než se na Zemi objevili známí dinosauři Tyrannosaurus a Triceratops. Je až neuvěřitelné, jak dobře jsou zástupci hmyzu z této éry v jantaru zachováni. Je to, jako kdyby je někdo včera ulovil a vyrobil z nich mikroskopický preparát,“ poznamenal Ševčík.