Olomoučtí vědci vyvinuli nový materiál nejen pro nanoroušky

K ukotvení nanočástic stříbra, které jsou účinným pomocníkem v boji s nebezpečnými bakteriemi i viry (včetně SARS-CoV-2), výzkumníci využili inovativní technologie. To by podle UP mělo zjednodušit budoucí výrobu těchto materiálů nazvaných ArgeCure a usnadnit jim cestu do praxe.