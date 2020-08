Některé školy pořádají v srpnu bezplatné vzdělávací kempy

Ministerstvo školství informovalo, že celkem se po celé České republice uskuteční 1300 vzdělávacích dnů pro skupiny od deseti do patnácti žáků. Kempy organizuje Asociace školních sportovních klubů ČR s finanční podporou ministerstva. Naučně vzdělávacím programem projdou tisíce žáků.

„Letními kempy chceme podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky od září. Děti mají program zcela zdarma, vše je hrazeno z dotace ministerstva,” uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). První ohlasy od rodičů, ředitelů škol, ale i samotných dětí hodnotí jako pozitivní. Na organizaci kempů ministerstvo vydalo zhruba 14 milionů korun a v projektu chce pokračovat i v příštích letech.

Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začalo víc než 5000 škol postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953 000 dětí a do středních škol 424 000.