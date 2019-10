Našli jsme New York doby bronzové, hlásí izraelští archeologové

Izraelský úřad pro antické památky oznámil, že tamní výzkumníci objevili pozůstatky velkého, zhruba 5000 let starého kanaánského města poblíž místní samosprávy Chariš. Dávné město mělo rozlohu 65 hektarů a bylo domovem pro 6000 lidí, podle listu The Times of Israel jde o jedno z největších nalezišť na Blízkém východě. Objev vrhá nové světlo na dané období, tedy starší dobu bronzovou.