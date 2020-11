NASA a BBC ocenily česko-slovenský snímek komety. Slovák pro něj riskoval život

Unikátní fotka „Proměny komety NEOWISE“ zachycující postupný vývoj jasné červencové komety Neowise na obloze nad masivem Vysokých Tater byla v pondělí 2. listopadu publikována jako prestižní Vědecký snímek dne NASA (Earth science Picture Of the Day), jehož správcem je James Foster, emeritní vědecký pracovník Goddardova kosmického střediska NASA .

Snímek komety nyní vyšel i v editorském výběru listopadového čísla časopisu BBC Sky and Night.

On sám za vlasaticí cestoval prakticky denně po celém území Česka a několikrát i do Polska, jeho kolega Slovinský kometu zaznamenával na slovenském území a při své expedici na řecké Krétě.

„Protože se poloha komety vůči hvězdám na nebi při pozorování v jeden okamžik z různých míst na Zemi nijak nelišila, bylo nakonec možné nasnímané obrazy komety matematicky vložit do jedné oblohové mozaiky, a ukázat tak vývoj komety pro každý druhý den,” popsal popularizátor astronomie Slovinský.

Noční scenérie s hvězdným nebem, do kterého byly polohy komety „matematicky vregistrovány”, nebyla vybrána náhodou. Fotografové se dohodli, že příběh viditelnosti letošní velké červencové komety by měl symbolicky připomenout československou astronomii – a na obrazu by se tak měl objevit masív Vysokých Tater. Snímek je navíc dílem spolupráce Čecha a Slováka.