Na Venuši našli možné stopy života

Vědci už desetiletí spekulují, že horní patra oblačnosti na Venuši by mohla poskytovat domov mikroorganismům volně poletujícím vysoko nad rozpáleným povrchem, které vykazují odolnost k vysoké kyselosti okolního prostředí. Detekce fosfanu by mohla ukazovat na přítomnost takového mimozemského atmosférického života, domnívají se astronomové z mezivládní organizace Evropská jižní observatoř (ESO), jejímž členem je i Česko.

„Když jsme uviděli náznak přítomnosti fosfanu ve spektru Venuše, byl to pro nás šok,“ přiznala Jane Greavesová z Univerzity Cardiff ve Walesu, vedoucí studie publikované v prestižním časopise Nature Astronomy.

Foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Greaves et al. & JCMT (East Asian Observatory)

Aby pozemské organismy vytvořily množství fosfanu jako na Venuši, stačilo by jim pracovat asi jen na 10 procent své maximální produktivity. Jakékoli organismy na Venuši by se pravděpodobně značně odlišovaly od svých příbuzných na naší planetě, ale stejně jako u nás by i tam mohly být producentem fosfanu přítomného v atmosféře, soudí specialisté z ESO.