Na podporu výuky či psychology chce MŠMT rozdělit devět miliard korun z evropských fondů

Je potřeba vytvořit model zavedení specializovaných pozic do škol, nabádá EDUin

Podle něj je proto nyní důležité s pomocí evropských dotací otestovat, jak může zavedení školních psychologů do škol fungovat. Připomněl svůj slib, že každá škola nad 180 žáků bude mít možnost financování této pozice. „Můj úřad tento slib naplnil,“ míní.

Podle ministerstva nepřijdou zkrátka ani školy pod 180 žáků. Měly by mít možnost získat podporu prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden.

Kromě toho budou moct školy žádat o peníze na pozice školního asistenta, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga či kariérového poradce, uvedl úřad. Novinkou bude rovněž možnost získat dotace i na dvojjazyčného asistenta, což by mohlo pomoct při výuce s dětmi válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Škola s alespoň 180 žáky si bude moct sumu navýšit ještě o peníze potřebné pro školního psychologa a školního pedagoga, a to do 31. prosince 2024. Pokud bude ve škole družina či školní klub, bude moct získat peníze i na další aktivity ke zkvalitnění vzdělávání.

Zhruba 60 procent prvňáčků, kteří nastoupí do škol od září, podle něj bude ve svém životě později vykonávat zatím neexistující profese. Poukázal na to, že ekonomika bude potřebovat jiné dovednosti než doposud, výuka se tomu proto musí přizpůsobit.

„Některé odhady říkají, že už do pěti let část především rutinních dovedností bude nahraditelná technologiemi,“ uvedl Gazdík. Dotkne se to podle něj zhruba 1,3 milionu zaměstnanců.