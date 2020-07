Na obloze začíná úřadovat nejjasnější kometa za posledních 13 let

Kometu bychom měli začít vyhlížet přibližně od soboty 4. července v časných ranních hodinách mezi 3:15 a 3:45 SELČ za již velmi pokročilého rozbřesku nízko nad severovýchodním obzorem. Měla by jít sledovat s pomocí malého dalekohledu. Teoreticky by mohla být vidět už o den dříve, tedy v pátek při průletu přísluním, ale ten den ji podle Horálka spatří spíše jen zkušení pozorovatelé.

V prvních dnech nebudou podmínky na její pozorování příznivé – kometa se bude „utápět“ v jasném rozbřesku, navíc za svitu Měsíce, který dosáhne v neděli 5. července fáze úplňku. „Je potřeba také hledat místo s perfektně odkrytým jihovýchodním obzorem, kde nevadí ani domy, stromy či kopce. Ideálně tedy vyjet do hor. Tyto nepříznivé podmínky potrvají do 8. července,“ poznamenal odborník.

Postupně se kometa přesune na večerní oblohu do „předních tlap“ Velké medvědice (19. července) a bude pozorovatelná výš a výš nad obzorem (už 18. července ji ve 22:30 najdeme více jak 15° nad severo-severozápadním obzorem). Pouhýma očima by mohla být podle astronomů viditelná až do první dekády srpna.