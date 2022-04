Na obloze tento týden uvidíme uskupení čtyř planet. Vrcholí také Lyridy

Hvězdáři mají do neděle unikátní možnost sledovat na obloze naráz Venuši, Mars, Jupiter a Saturn. Každé ráno mezi pátou a šestou hodinou vytvoří řadu, která má být za dobrých atmosférických podmínek viditelná pouhým okem. Do toho v pátek vyvrcholí nejstarší meteorický roj Lyridy, které by měly být rovněž dobře viditelné.