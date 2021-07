Na doučovací tábory zdarma nedorazila až čtvrtina dětí

„Je to pro nás pochopitelně problém, instruktoři jsou na místě a do osmi hodin čekají na všechny děti, než začne program. Takže jednak to zbytek skupin brzdí, někteří instruktoři zůstanou takzvaně plonkoví, takže jim rychle vymýšlíme náhradní činnost nebo je posíláme domů,“ upozorňuje Dušek.

„Někdo to musí zaplatit, v tomto případě ministerstvo. Ale je to opravdu škoda, protože je to zbytečný výdaj, a navíc děti, které se kapacitně nedostaly, musí sedět doma a ty, které jsou přihlášené, nepřijdou ani je rodiče neomluví. Mají k tomu zřejmě asi přístup, že když je to zadarmo, možná si toho tolik neváží a nemají potřebu dítě omluvit. Nehrozí jim za to žádné sankce, nepřijdou o žádné peníze, tak se neobtěžují,“ dodává organizátor kempů.