MŠMT rozeslalo školám informace k maturitám a přijímačkám. Měnit se to nebude, ujišťuje Plaga

Podle manuálu pro školy platí, že se kvůli covidu-19 posunou přijímací zkoušky z dubna na květen, maturity začnou poslední květnový týden a ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka budou nepovinné. Tedy to, co MŠMT představilo před týdnem.

Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.

Školní přijímačky se posunou z 12. až 28. dubna na 3. až 19. května, o konkrétních termínech musí ředitelé rozhodnout do 9. dubna. Pokud bude škola organizovat vlastní přijímací zkoušky i jednotné testy, musí se konat ve stejný den. Výsledky zkoušek se budou moci uchazeči dovědět od 19. května, nejpozději 21. května.

Změny zahrnují i talentové zkoušky na sportovní gymnázia. Jejich období začalo v lednu a mělo trvat do konce března. Pokud uchazeči ještě nemají zkoušky za sebou, může ředitel zkoušky posunout rovněž do 19. května. O změně termínů může škola rozhodnout do 26. března. Talentové zkoušky se mohou konat i v jiných termínech než jednotná přijímací zkouška.