Mizerné mimikry, ale skvělý nástroj pro lov. Proč mají sovy pálené bílé peří?

Během let monitorování sovích hnízd a sledování sov samotných pomocí GPS vypozorovali vědci, že během úplňku hnědočervené sovy uloví o 43 procent méně kořisti a jejich mláďata jsou často hladová. Jejich už tak dost malá šance na přežití (u sov pálených se úmrtnost pohybuje kolem 72 procent) dál klesá a jejich hmotnost je i v dospělosti celkově nižší. Samice sov, jejichž partner má hnědočervené zbarvení, dokonce načasují kladení vajec tak, aby jejich mláďata nebyla během úplňku co nejvíce zranitelná.

Jenže u bíle zbarvených sov, jež jsou za úplňku velice dobře viditelné, žádný pokles úspěšnosti v tomto období nenastal. Jak zjistil San-Jose a jeho tým, může za to efekt, který všichni dobře známe z případů, kdy nám do silnice vběhne zvěř a navzdory tomu, že se na ni řítí vůz, se ani nepohne.

Zvěř, jejíž zrak je dobře uzpůsoben k vidění ve tmě, je jasným světlem mnohem více oslněna. Srnec či další zvířata se pak zastaví a stojí, dokud si jejich oči nepřivyknou. V případě jejich setkání s automobily je to často to poslední, co zvířata stihnou udělat. Jak ukázal experiment týmu vědců, to samé platí pro bíle zbarvené sovy a jejich nejčastější kořist – hraboše.