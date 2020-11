Oblast dopadu meteoritu u Desné odtajněna, štěstí mohou zkusit nadšenci

Kde to je, až do dneška tajili. Protože sami nic nenašli, zveřejnili v pondělí podrobné informace o místech, kam mohly úlomky meteoritu dopadnout. O štěstí při hledání se tak mohou pokusit zájemci z řad veřejnosti.

Místem dopadu je velmi náročný terén kolem říčky Černá Desná. „Jeden nebo několik větších meteoritů (do velikosti 10 cm) se může nacházet na okraji Desné mezi Černým kopcem a Sedmidomky, malé meteority (do několika cm) mohou být roztroušeny na větší ploše od vodopádů v údolí Černé Desné po obec Černá Říčka,“ popsal Pavel Suchan.

Pokud by někdo úlomek, o kterém se domnívá, že může být hledaným meteoritem, nalezl, měl by o tom informovat Astronomický ústav AV ČR. „Jsme schopni zajistit odborné posouzení nálezu a zároveň ujišťujeme, že vzorky zaslané k posouzení vrátíme nálezci, pokud tak bude chtít,“ uvedl Suchan.

Připomněl také, že lidé by měli svůj nález ještě přímo na místě dobře zdokumentovat. Nejlépe pořídit několik snímků nalezeného vzorku v původní pozici, a to z různých pohledů, třeba i jen mobilním telefonem. Měli by také zaměřit místo nálezu, třeba pomocí GPS, nebo ho zakreslit do podrobnější mapy, a zaznamenat všechny důležité okolnosti nálezu, jako například datum a čas.