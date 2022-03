Ministerstvo chystá pro uprchlíky z Ukrajiny systém jazykových kurzů na středních školách

Ministerstvo školství chce pro uprchlíky z Ukrajiny zlepšit jazykovou podporu na středních školách. Ukrajinští žáci by podle něj mohli do škol přicházet již se základními znalostmi češtiny z intenzivních kurzů a po nástupu ke vzdělávání by měli mít nárok na dalších 200 hodin jazykové výuky pro cizince. Ve středu to uvedl Ondřej Macura z tiskového odboru úřadu s tím, že systém následných jazykových kurzů v SŠ by měl fungovat od září.