Maturitní testy zvládla nejlépe opět víceletá gymnázia

Odborníci na vzdělávání dlouhodobě diskutují o tom, že společná maturita pro všechny není ideální. Aby ji měli šanci zvládnout i učni, musí být pro gymnazisty lehká. Pokud by byla na vyšší úrovni, žáci z jiných škol by podle expertů propadali v mnohem větším množství. Pro stát by to bylo ekonomicky nevýhodné.