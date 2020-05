Kosatky urazí tisíce kilometrů. Plavou s kůží na trh

Až dosud se mělo za to, že poté, co se vykrmí v Arktidě či Antarktidě , putují uvedení pozoruhodní mořští savci do teplejších částí světového oceánu, aby v nich daleko od přirozených nepřátel zdárně porodili potomstvo.

Co ale badatele zaskočilo, byly snímky čerstvě narozených mláďat kosatek z antarktických vod. Až dosud se mělo za to, že kosatky jako četní jiní kytovci přivádějí mláďata na svět jen v teplých mořích, kde mají tito novorozenci lepší podmínky pro vývoj. Pokud ale kosatky rodí mláďata i v chladném moři, proč se potom vydávají na náročné putování do vod blíže k rovníku? Začalo se pro to hledat rozumné vysvětlení.