Koronavirus, který napadá prasata, se může přenést i na lidi, varuje studie

Další zjištění navíc naznačují, že proti tomuto koronaviru člověk nedisponuje takzvanou zkříženou kolektivní imunitou. To je jev, kdy si populace vytvoří protilátky vůči konkrétnímu viru, které ale fungují i vůči virům jiným. Právě to člověka do jisté míry chrání proti řadě zvířecích virů, které by se na něj za jiných okolností mohly přenést.