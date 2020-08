Kolem Země už sviští desátá sada Muskových satelitů

Falcon 9 odstartoval z kosmodromu na floridském Mysu Canaveral v 7:12 SELČ. První stupeň rakety se po několika minutách po svém oddělení vrátil a bez potíží přistál v Atlantském oceánu na plošině firmy SpaceX jménem Of Course I Still Love You („Samozřejmě tě stále miluji“).