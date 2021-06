Izraelští vědci ohlásili objev nového typu pračlověka

Podle vědců mohl žít Homo Nešer Ramla více než 100 tisíc let souběžně s Homo sapiens, tedy člověkem moudrým, který je dnes jediným žijícím druhem rodu Homo. Mohli žít i společně.

Homo Nešer Ramla se podle izraelského výzkumu podobal skupinám předků neandertálců, které žily v Evropě, což by navíc mohlo ohrozit běžně uznávaný názor, že neandertálci jsou evropského původu.

„Nutí nás to uvažovat o tom, že Nešer Ramla byla velká skupina, která se vyvíjela velmi časně a byla zdrojem vzniku evropských neandertálců,“ soudí antropoložka Hila Majová.

Nalezená dolní čelist neměla bradu, lebka byla plochá. Následná 3D analýza vyloučila vztah nálezu k jakékoli jiné známé skupině. Kosti se ale podle Majové shodovaly s jinými fosilními nálezy z jiných míst v Izraeli, které dosud antropologové nedokázali nikam zařadit. Ty byly asi 400 tisíc let staré, připomíná list The Times of Israel.