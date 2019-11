Islandští žáci měří, jak roztávají ledovce

Letos ledovec Sólheimajökull ustoupil o 11 metrů, zatímco loni to bylo rekordních 110 metrů.

Zatímco svět zaznamenal v červenci nejteplejší měsíc, jaký byl kdy registrován, Island v srpnu odhalil desku na památku prvního ledovce Okjökullu, který vlivem oteplování klimatu roztál. Byl to symbol, jak na tento stav upozornit veřejnost.

Letos Sólheimajökull ustoupil o 11 metrů, zatímco loni to bylo rekordních 110 metrů. „To závisí víceméně na počasí a na tom, jak se ledovec láme. Někdy se uvolní velká část ledu a spadne do vody, takže ho ubude hodně,” vysvětlil Stefansson.

Za necelých deset let čelo ledovce ustoupilo o 380 metrů. „Mysleli jsme si, že se možná ohledně oteplování klimatu mýlíme, ale když to tady vidíte, je to důkaz nad důkazy,” uvedla dvanáctiletá Birna Björnsdóttirová.