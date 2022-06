Hmyz vymírá. Čínskou cestu „lidských opylovačů“ Evropa nechce, má jiný návrh

„Zákon je zásadním milníkem v ochraně přírody,“ okomentovala to Lenka Fryčová, expertka ze středoevropské pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF).

Podle evropského komisaře pro životní prostředí Virginijuse Sinkevičiuse ubývá hmyz ve velké části Evropy „děsivou rychlostí“. Některé výzkumy dokonce uvádějí, že ho od konce 90. let ubylo o 80 procent, řekl v rozhovoru pro web Politico.

Vědeckých důkazů pro to přibývá každým rokem. Úbytek lesního a lučního hmyzu jako včely nebo čmeláci v Česku a Německu je jen jeden z příkladů. Třeba v Číně už kvůli tomu musejí včely zastoupit „armády lidských opylovačů“, tj. dělníků s malými štětečky, které rostlinám v rozmnožování a plození pomáhají.

Evropská komise nicméně připravila návrh, který vyžaduje, aby země EU do roku 2030 společně obnovily 20 procent svých ekosystémů a také splnily individuální cíle pro konkrétní druhy. Na zemědělskou půdu by se měli zase vrátit ptáci, zastavit by se měla decimace zmíněných včel a jiných opylovačů. K tomu má přispět obnova rašelinišť, mokřadů, lesů a přirozených toků potoků a říček.