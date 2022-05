Gazdík nechce „školní turistiku“. U zápisů by se mohla zohledňovat doba přihlášení v obci

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) zvažuje změnu podmínek pro zápisy do spádových škol, aby se u trvalého bydliště zohledňovala i délka jeho trvání. Mohlo by to podle něj pomoct zamezit situacím, kdy se lidé kvůli zápisům přehlašují na novou adresu a v důsledku převisu přihlášek se pak o přijatých musí losovat. Gazdík to uvedl v pátek.