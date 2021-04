Falešné vzpomínky lze vytvořit - případně i vymýtit

„Považuji za zajímavé, ale také za děsivé, že celou naši totožnost a to, co si myslíme o naší minulosti, zakládáme na něčem, co je tak poddajné a omylné,“ řekla webu psycholožka Aileen Oeberstová z univerzity v německém Hagenu, klíčová autorka studie zkoumající falešné vzpomínky. Studii nyní zveřejnil americký odborný časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).