Dvacetileté studentce ze Znojemska vrátila zrak unikátní operace

„Od narození mám zelený zákal a viděla jsem jen na pravé oko. Zhruba před dvěma lety se objevily komplikace, kvůli kterým se mi vidění rychle zhoršilo. Do té doby jsem měla pocit, že vidím normálně, byla jsem soběstačná, co jsem potřebovala, to jsem přečetla,” uvedla pacientka Lucie.