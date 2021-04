Díky urychlovači pohlédneme 13 miliard let nazpět, hlásí český vědec z Dubny, kde působí už půlstoletí

Do Dubny v Rusku byla loni dopravena vodní cestou z Itálie hlavní součást jednoho ze dvou detektorů srážek částic na tomto novém urychlovači, unikátní supravodivý magnet o hmotnosti 125 tun. Ten zaznamená výsledky nejsložitějších fyzikálních experimentů, během kterých se vědci pomyslně vrátí 13 miliard let a uvidí, jak vznikal vesmír. Urychlovač by měl být poprvé spuštěn na konci roku 2022, zatím půjde jen o zkoušku. Nyní je do projektu NICA zapojeno 700 fyziků ze 40 výzkumných ústavů.