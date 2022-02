Byli ochrnutí, teď zase chodí. Unikátní implantát dává naději

Své první pokusné kroky pacienti dokázali podle agentury Reuters udělat do hodiny poté, co jim neurochirurgové implantovali prototypy zařízení na nervovou stimulaci.

Během následujících šesti měsíců trojice znovu získala schopnost zapojit se do pokročilejších aktivit, jako je chůze s pomocí chodítka či francouzských holí nebo i plavání. A to právě ovládáním zařízení na nervovou stimulaci pomocí tabletu. Nohy tak ve skutečnosti ovládá program z tabletu či telefonu, nikoliv přímo pacientův mozek.

To vše namísto standardní situace, kdy pro zahájení pohybu vyšle mozek zprávu do míchy a vlastně jí přikáže stimulovat nervové buňky, které aktivují potřebné svaly. „Je to něco, o čem normálně ani nepřemýšlíme,“ poznamenala Blochová. „Přichází to automaticky,“ doplnila s tím, že po úplném poranění míchy se informace z mozku nemohou dostat k nervům.