Desetiprocentní růst platů nepřiláká kvalitní učitele, míní Svaz průmyslu a dopravy

Jejich požadavek podporují Konfederace zaměstnavatelských svazů a Českomoravská konfederace odborových svazů. Patnáctiprocentní navýšení platů učitelů chtějí také poslanci opozičních Starostů a nezávislých, TOP 09 a KDU-ČSL. STAN požaduje přesun dalších 5,5 miliardy korun do rozpočtu ministerstva školství, o téže částce dříve hovořila TOP 09. Lidovci chtějí do školství přidat pět miliard.

Připomněl, že podle průzkumu ministerstva školství může v Česku do pěti let chybět 11 tisíc učitelů. Jejich věkový průměr je kolem 47 let, řada starších odchází do důchodu.