Čínské ledovce tají šokujícím tempem

„Když jsem sem poprvé v roce 2005 zavítal, ledovec zasahoval do bodu, kde se kolem táhne řeka. Jenže teď, po 15 letech, se celý ledovec zmenšil o více než 150 metrů. Rychlost, jakou tento ledovec taje, mě šokovala,“ popsal podle agentury Reuters ředitel místní monitorovací stanice Čchin Siang.

Nedostatek pitné vody bude mít do 30 let 3,2 miliardy lidí, varuje OSN

Nedostatek pitné vody bude mít do 30 let 3,2 miliardy lidí, varuje OSN Věda a školy

Číňané se na problém snaží reagovat výstavbou nádrží, nemusí to však vůbec stačit. Z měření navíc vyplývá, že za posledních 70 let v oblasti stoupla teplota o více než 1,5 stupně a nadále pravidelně roste.

Do konce století zmizí z Hindúkuše a Himálaje asi třetina ledovců

Do konce století zmizí z Hindúkuše a Himálaje asi třetina ledovců Věda a školy

Prognózy pro „život“ všech 2684 ledovců v Richthofenově pohoří nejsou příznivé. A to ani závěry vědců o celém regionu „třetího pólu světa“, asijského vysokohorského regionu Hindúkuš, který se rozprostírá na území 4,2 milionu kilometrů čtverečních v deseti zemích. (Zde je více sněhu a ledu než kdekoli na světě – s výjimkou severního a jižního pólu –, proto se oblasti přezdívá „třetí pól“.)

V pohoří Čchi-lien-šan sice sněží v poslední době rovněž více, ztrátu ledových mas způsobenou globálním oteplováním to však podle Čchina nedorovná.

„Ledovec Lao-chu-kou č. 12 je vlastně už takový můj starý přítel. Začal se rychleji zmenšovat v polovině 80. let. Na konci 90. let jeho úbytek ještě zrychlil. Po roce 2000 se ledovec stále rychle zmenšoval. Počáteční výsledky monitorování naznačují, že v tomto století se smršťuje rychlostí přibližně 10 metrů za rok. To není dobré znamení,“ dodal, byť je v současnosti ono tání jistým bonusem pro zásobování vodou v regionu – ale jen dočasným.