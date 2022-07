Čeští archeologové popsali proměny výroby středověkých mečů. Pomáhá to chápat dějiny

Během 11. století kováři přestali navařovat břity na středovou část čepele, což byla praxe, která se předtím prováděla zhruba tisíc let.

Podle Hoška to lze zřejmě přičíst zavádění kovacích strojů poháněných vodním kolem. „Bohužel o způsobu výroby mečů ani míře mechanizace kovářských provozů v té době nemáme žádné písemné doklady,“ podotkl archeolog.

Výsledky detailního průzkumu shromážděných mečů tým sepsal do dvou publikací. Archeolog Jiří Košta, který pracuje v Národním muzeu v Praze, uvedl, že analýza souboru umožnila „v dosud netušené šíři“ studovat jak technologický vývoj, tak – pomocí písemných pramenů – i způsoby distribuce a organizace výroby a proměnu symboliky mečů.

Podle odborníků do 10. století opatřoval čepel značkou kovář ještě při výrobě zbraně, od 11. století se pak začínají prosazovaly inkrustované značky a nápisy z neželezných kovů – z mosazi, stříbra či cínu.

Petr Žákovský z brněnského Archeologického ústavu uvedl, že se tak značky i nápisy mohly vpravit už do tvarově hotové čepele. „Šlo o velkou změnu. Značky nebo nápisy mohly být aplikovány dodatečně bez návaznosti na její výrobu,“ popsal.

Jednou z nejznámějších značek býval tzv. pasovský vlk odkazující na původ čepelí v pasovských dílnách. Tamní výrobní centrum výrobu masově mechanizovalo a produkovalo obrovské množství kvalitních čepelí do střední i jihovýchodní Evropy. Tuzemští mečíři je podle archeologů patrně ve velkém nakupovali a dopracovávali.

To pomáhalo rozvinout mečířské řemeslo u nás a zlepšilo i sociální postavení zdejších mečířů. Mechanizace součástek postupně také zvýšila dostupnost mečů.

Mezi nalezenými meči archeology překvapily exempláře z území Moravy. Tamní čepele z první poloviny 9. století nevybočují z obecných západoevropských trendů, ve druhé polovině století ale vzrostla jejich rozmanitost. Tým našel extrémně robustní a zároveň krátké čepele i úzké čepele s prvky, které byly v Evropě dosud zaznamenány jen u nálezů datovaných do druhé poloviny 10. a z 11. století.

U těchto čepelí podle Košty většinou chybí damaskování či značky a je otázkou, do jaké míry odráží místní produkci a do jaké změny pocházejí z Franské říše, jejichž nástup byl dosud kladen do pozdější doby.