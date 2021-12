Český astrofotograf zachytil Webbův teleskop ve vzdálenosti Měsíce

Ještě nerozbalený teleskop JWST se navíc nacházel ve vzdálenosti našeho Měsíce (střední vzdálenost Země–Měsíc činí zhruba 384 400 km – pozn. red.), tudíž to podle něj byla i poslední šance na jeho zachycení.

NASA znovu odložila start Webbova teleskopu. Minimálně do soboty

Hledání slabé „tečky“ na snímku však bylo podle Bardona doslova „očistcem“. „S identifikací pomohl nejen Grnja, ale hlavně Pavol Rapavý z Rimavské Soboty. Měli jsme přístup k veřejně dostupným parametrům NASA, přičemž souřadnice i jasnost objektu s nimi souhlasí, takže pro jistotu řečeno: na 99,9 procent to JWST skutečně je,“ zmínil fotograf.

Vesmírný teleskop Jamese Webba, který dokáže nahlédnout do nejhlubší historie vesmíru i pátrat po známkách možného života mimo sluneční soustavu, tedy po mnoha odkladech konečně opustil Zemi. Podle plánu ho v sobotu 25. prosince ve 13:20 SEČ úspěšně vynesla z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně raketa Ariane 5.

Webbův teleskop je dosud největším a nejvýkonnějším vesmírným dalekohledem vypuštěným lidmi. Dohlédnout by měl do počátků existence našeho vesmíru, kdy se před 13,5 miliardy let formovaly první hvězdy a galaxie. Podle NASA bude přímo pozorovat dosud neviděnou část prostoru a času. Zařízení je navrženo tak, aby „vidělo“ infračervené světlo, jež k nám v této podobě od nejvzdálenějších objektů nyní přichází.