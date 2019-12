Český astrofotograf vyfotil mlhovinu vzdálenou 650 světelných let

Astrofotograf Jan Veleba nasnímal tajemnou mlhovinu v souhvězdí Kéfea (Cefea). Toto souhvězdí bylo podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR dlouho fotograficky opomíjeno. Údajně tam nic není, avšak zachytit to, co „vlastně není“, není vůbec snadné. Veleba to po 52 hodinách expozice dokázal a ve vzdálenosti 650 světelných let zachytil mlhovinu „Dark shark“ neboli „Temný žralok“.