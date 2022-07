České školy v zahraničí chtějí mít možnost nabízet oficiální výuku na dálku

Na konferenci českých škol v zahraničí to v pondělí na ministerstvu zahraničních věcí řekla předsedkyně spolku Česká škola bez hranic Lucie Slavíková-Boucher.

Ministerstvo školství by podle Svatopluka Pohořelého, vedoucího oddělení základního vzdělávání na školském resortu, chtělo do budoucna upravit zákon tak, aby výuka na dálku byla v některých případech možná.

To, že se nyní online výuka v souladu s českým zákonem už neposkytuje, ale podle ní některé vylučuje, protože třeba bydlí daleko.

Pohořelý připomněl, že MŠMT už dříve začalo v základních a středních školách v Česku ověřovat, za jakých podmínek by mohla být distanční výuka běžně výhodná. Až parametry ujasní, chtěl by je úřad zařadit do školského zákona, aby se výuka na dálku mohla využívat.