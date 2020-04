Češi pomohli odtajnit dva impaktní krátery pod ledem Grónska

Na Zemi víme o zhruba 200 prokázaných impaktních kráterech - takových, které vznikly dopadem cizího tělesa na povrch - různého stáří a velikostí a také o několika stovkách dalších objektů, které by impaktní původ mít mohly. Proměňuje to náhled vědců na roli dopadů asteroidů na geologickou historii planety. Nyní přibyly další dva předpokládané krátery, Češi přispěli do tohoto poznání právě publikovanou prací.