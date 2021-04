Češi oživili slavný snímek Einsteinova zatmění Slunce

Einstein svou myšlenkovou revoluci zahájil v roce 1915 sérií přednášek na Pruské akademii věd, byl ale pod nepříjemným tlakem, jelikož jeho silný pacifismus a židovský původ vyvolávaly snahy o diskreditaci jeho osoby. Naštěstí se Einsteinova fyzikální teorie dostala do rukou britských vědců, kteří se ji rozhodli potvrdit experimentem při expedici za pozorováním zatmění Slunce.

Foto: ESO/Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl/F. W. Dyson, A. S. Eddington, & C. Davidson, P. Horálek/Fyzikální ústav v Opavě, M. Druckmüller/Vysoké učení technické v Brně

Jedním z mnoha důsledků obecné relativity je, že světlo vzdáleného zdroje se na své dráze může díky gravitaci jiného hmotného tělesa mírně vychýlit. Podle obecné teorie relativity by mělo Slunce svým gravitačním působením odchýlit světlo hvězd procházejících v jeho blízkosti, což by se na fotografii hvězd projevilo jejich posunem směrem od Slunce. Otázkou bylo, zda lze teorie prakticky ověřit.

Vědci z Královské observatoře se o to pokusili: využili úplného zatmění Slunce 29. května 1919, kdy oslnivý sluneční disk byl zakryt Měsícem a na pár minut se kolem Slunce objevily slabé hvězdy v souhvězdí Býka. Tyto hvězdy se pak měly podle Horálka teoreticky nacházet vůči zakrytému Slunci o „kousíček“ jinde, než kdyby se mezi nimi a pozorovatelem naše hmotná mateřská hvězda nenacházela.

Expedice byly dvě, koordinované Frankem W. Dysonem (1868-1939) a Arturem S. Eddingtonem (1882-1944). Právě konec první světové války nakonec vědcům nahrál, pečlivě zabalené přístroje byly odvezeny do Liverpoolu, odkud obě expedice cestovaly společně na palubě parníku Anselm v sobotu 8. března 1919 směrem na Madeiru.

Jedna z nich, vedená Andrewem C. D. Crommelinem (1865-1939), putovala do brazilského Sobralu. Eddington pak vedl expedici na Princův ostrov ve Guinejském zálivu. Obě měly během zatmění problémy s oblačností, ale nakonec vzniklo několik dostatečně kvalitních záznamů na fotografické desky, které byly posléze i přes cestovní komplikace úspěšně dovezeny zpět do Británie v červenci a srpnu roku 1919.