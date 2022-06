Cenu pro ženy ve vědě získal výzkum imunoterapie i využití CO2

Další laureátka Evgenia Chitrova z Fyzikálního ústavu AV studuje možnost přenosu elektrického proudu bez jakýchkoliv ztrát v tenkých vrstvách supravodiče UTe2. Výsledky jejího výzkumu by v budoucnu mohly pomoci vývoji kvantových počítačů.

„Jedním z nejzásadnějších bodů zůstává pochopení vztahu mezi imunitními buňkami v nádoru, buňkami v okolní zdravé tkáni a objasnění faktorů, jež náplavu buněk do nádorové tkáně řídí,“ popsala.

Samotný projekt L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998. Cílí na vědkyně do 40 let, v ČR byl uveden v roce 2006. Dosud ocenil 44 vědkyň celkovou částkou necelých deset milionů korun. Laureátky vybírá porota složená ze zástupců AV ČR, České komise pro UNESCO a firmy L'Oréal. Do české verze programu se letos přihlásilo 59 vědkyň.