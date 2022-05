Bývalý šéf MI6 řídil „krtka“ v StB. Pro své svazky si přijel do Prahy osobně

Richard Dearlove přichází do Archívu bezpečnostních složek, aby se seznámil se spisy vedenými na jeho osobu Státní bezpečností.

Dearlove tvrdí, že intenzívní tajná spolupráce Miloslava Kroči s MI6 dlouhodobě zcela ochromovala jakoukoliv činnost StB proti Velké Británii a mimořádným způsobem přispěla v boji Západu ve studené válce proti Sovětskému svazu a jeho východnímu bloku. Za to by si dvojitý agent Kroča podle něj zasloužil ocenění státním vyznamenáním in memoriam.