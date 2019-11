Brněnští vědci sestrojili přístroj, který má výrazně zrychlit magnetickou rezonanci

„Je to metoda velmi ceněná. I proto, že je to třeba oproti rentgenu neinvazivní záření. Také se skrze ni můžeme dívat na dynamiku biologických vzorků,” podotkl Neugebauer, který od loňska působí jako vedoucí výzkumné skupiny Magnetooptická a THz Spektroskopie v CEITEC VUT.

„Mojí dlouhodobou vizí, kterou je samozřejmě nutné brát lehce s nadsázkou, je představa, že by takové zdlouhavé vyšetření v tunelu, jak jej známe dnes, nahradila metoda mnohonásobně rychlejší. Tak rychlá, že by stačilo na kompletní vyšetření projít jen rámem dveří, jež by ho proskenoval,” popsal.

Superpočítač by pak podle něj zpracoval data. Po pouhých sedmi sekundách by už pacient stál u lékaře a měl k dispozici výsledky vyšetření. To by zjistilo, jaké má člověk nemoci či jak reaguje na různé léky a stravu.