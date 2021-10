Bezosova raketová firma v potížích

Letos sice vylétla k hranicím kosmu její raketa New Shephars a vynesla tam čtyři lidi včetně Bezose a jeho bratra, další projekty však provázejí značné problémy.

Nedaří se dotáhnout vývoj motoru BE-4 spalující zkapalněný metan, který má pohánět jak vlastní raketu New Glenn, tak konkurenční Vulcan od firmy ULA. Vulcan vzlétne nejdříve v příštím roce a New Glenn, který se bude moci využívat opakovaně, ani to ne, byť měl být hotov už v roce 2020.