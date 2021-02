Bakterie ze Sahary je nadějí vinařů v boji se smrtelnou chorobou révy

„Zatím není jasné, podle jakého klíče si ESCA sazenice vybírá. Není to však třeba přenosem nůžkami při řezu, jak jsme se domnívali, ale jisté je, že tato nemoc způsobuje stále větší škody. Jsou vinařství, která zasáhla choroba sazenic z pěti, 10, ale i vinařství, kde už je to i z 25 procent rozlohy. Přičemž hektar nové vinice přijde zhruba na půl milionu a při podsazovaní za uhynulé je to zhruba 200 000 korun za nové sazenice na hektaru, které musíme podsadit za zemřelé. Proto jsme velmi rádi, že se vědci tomuto problému tak intenzivně věnují, a pokud najdou lék proti této nové chorobě, bude to opravdu důležité pro celý obor,“ řekl Právu Pavel Vajčner, ředitel Znovínu Znojmo.