Babiš: Plaga by měl zrušit didaktickou část maturit

Premiér Andrej Babiš (ANO) je pro zrušení didaktických testů u maturit na zdravotnických školách, protože studium na nich v letošním roce silně poznamenala epidemie koronaviru. Kvůli spravedlnosti by to mělo platit i pro maturanty dalších škol, uvedl v pravidelném nedělním příspěvku na Facebooku. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) avizoval, že o podobě letošních maturit rozhodne do konce ledna.