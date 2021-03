Astronomové poprvé pozorovali interakci hvězdné obálky s okolím supermasivní černé díry

Mezinárodní tým vědců včetně Čechů již skoro 20 let zkoumá záhadný kosmický jev u středu galaxie Mléčné dráhy, rázovou vlnu X7. Jde o hvězdnou obálku prachu a plynu, která se postupně vymaňuje ze sféry vlivu své hvězdy, odděluje se od ní a nečekaně interaguje s okolím předpokládané superhmotné černé díry Sagittarius A*. V budoucnu to může astronomům předvést vzácný pád hmoty do černé díry.