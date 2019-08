Více než tři měsíce po dodání několika tun zásob a vědeckých experimentů na vesmírnou stanici Cygnus své stanoviště opustila.

Dva členové aktuální posádky ISS, američtí astronauti Christina Kochová a Nick Hague z Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), obsluhovali robotickou paži Canadarm2 k uvolnění lodi Cygnus. Učinili tak poté, co bylo na základě povelů z pozemského řídícího střediska plavidlo od staničního modulu Unity odpojeno.

Canadarm2 je rameno kanadské výroby, které slouží k manipulaci s nákladem mimo ISS i právě k připojování nákladních lodí.

Jak informuje NASA na svém webu, během následujících 24 hodin má Cygnus zahájit svoji sekundární misi a vypustit řadu malých satelitů CubeSat, konkrétně minisatelity soukromé společnosti NanoRacks.

.@NASA TV begins its live coverage of the U.S. #Cygnus space freighter departing the station Tuesday at noon ET. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/PeIeZPrjfC