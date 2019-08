Výrobna v Pobřeží slonoviny, která je první svého druhu v Africe, si dala za cíl do roku 2021 vyprodukovat dostatek cihel na to, aby mohlo být postaveno 500 školních tříd.

Prostředky jí poskytl Dětský fond OSN (UNICEF) a kolumbijská společnost Conceptos Plásticos.

Skládky i oceány každoročně zaplavují miliony tun plastu, inženýři i architekti proto přicházejí s novými způsoby, jak odolný materiál využít.

Rybáři z keňského ostrova Lamu stavějí tradiční lodě z recyklovaného plastu a v Malawi stavějí domy z hlíny napěchované do plastových pytlů, aby ušetřili rychle mizející lesy. Teď se z odpadků stavějí školy.

