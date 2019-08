ČTK

Stipendijní program pro středoškoláky Future Leaders Exchange neboli FLEX vznikl v roce 1992. Původně byl určen pro studenty ze zemí bývalého Sovětského svazu, v posledních letech ale začal fungovat i v dalších zemích v Evropě a v Asii.

„Mezi poslední státy, kam se letos rozšířil, patří vedle Česka též Slovensko, Maďarsko a Řecko,“ řekla koordinátorka programu Kateřina Šantúrová.

Sedm dívek a tři chlapci

Pro Česko měli Američané připraveno deset stipendií. Získalo je sedm dívek a tři chlapci. Osm studentů v pondělí z Prahy odletělo, v USA budou v New Yorku, Maine, Wisconsinu, Iowě, Arkansasu a na Floridě. Jedno děvče a jeden hoch odletí v příštích dnech.

Ta rodina je starší pár s pejskem. Paní je hluchá, tak se budu muset naučit znakový jazyk. Trochu se bojím, ale zároveň se těším. studentka

Studenti si při přihlášení do programu nemohli vybrat, kam pojedou. Přijmou je dobrovolnické rodiny, které za to nedostávají žádné peníze.

Neslyšící hostitelka i české kořeny

Například patnáctiletá Magdalena Komínková z gymnázia ve středočeských Hořovicích, která je nejmladší účastnicí z letošních českých stipendistů, pojede do státu New York do městečka Webster.

„Ta rodina je starší pár s pejskem. Paní je hluchá, tak se budu muset naučit znakový jazyk, abych se s ní mohla dorozumět, takže trochu se bojím, ale zároveň se těším,“ prozradila.

Sedmnáctiletá Eliška Heřmánková z Pelhřimova bude bydlet u lidí s českými kořeny ve státu Iowa. „Je to oblast potomků přistěhovalců a lidé tam často mají české příjmení. Moje hostitelská maminka třeba peče něco, co se jmenuje koláče, a s mojí maminkou už si vyměňovala recepty,“ uvedla.

Hostitelská rodina má podle ní syna a dceru, které je také sedmnáct let. „Už si dva měsíce píšeme a je hrozně fajn,“ dodala.

Náročné výběrové řízení

O stipendium mohli žádat studenti v 1. nebo 2. ročníku střední školy a ve věku mezi 14 a 17 roky. Museli projít náročným výběrovým řízením, ve kterém museli prokázat výbornou znalost angličtiny, psali eseje a dělali pohovor.

Nábor i cestovní záležitosti má na starosti mezinárodní nezisková organizace American Councils for International Education.

Od 1. září se budou moci hlásit zájemci o stipendium pro školní rok 2020/2021. Americký velvyslanec v Praze Stephen King prohlásil, že se bude snažit vyjednat, aby americká vláda umožnila rozšířit program v ČR pro příští roky z deseti na 20 studentů.