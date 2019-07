ČTK

„Při prvotním odhadu 200 000 žáků na malých školách a čtyřech porcích za měsíc na celý školní rok činí navýšení finančních nákladů cca 16 milionů korun. Snížení podpory na porci pro velké školy činí při počtu 730 000 žáků cca šest milionů korun. Celkové náklady by se tak navýšily o deset milionů Kč, které ale budou zcela pokryty z rozpočtové kapitoly ministerstva zemědělství, resp. z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu bez dodatečných nároků na státní rozpočet,” stojí ve vládním materiálu.

Podle schváleného rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu by letos mělo jít na program Mléko do škol 315,6 milionu korun, z toho 270 milionů ze státního rozpočtu. Na obdobný program Ovoce a zelenina do škol se počítá se 321 miliony, z toho 220 milionů korun má jít také ze státního rozpočtu.

Na broskev 10 Kč



Po změně nařízení bude škola moci získat například na jednu broskev deset korun, pokud bude mít do 150 žáků, nebo 8,90 Kč, pokud bude mít žáků více. Pokud půjde o plod z ekologického zemědělství, bude maximální výše podpory 15 korun u menší školy a 13,90 u větší.

Podpora konzumace mléka ve školách začala na konci minulého století. Podporu konzumace ovoce navrhla v roce 2006 Evropská unie, v ČR funguje od jara 2010. Programy mají mimo jiné vytvořit u dětí správné stravovací návyky a bojovat proti dětské obezitě.